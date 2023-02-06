Федеральный бюджет России в январе был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей. Расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на предварительную оценку Минфина.

Объем поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечает министерство, это связано в "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".

Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

"По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года", - отмечает ведомство.

Между тем Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров.

А Сенат США утвердил бюджет страны, в котором предусмотрено выделение Украине почти 45 миллиардов долларов.