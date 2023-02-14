Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

По его словам, законопроект определяет основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и предусматривает регулирование отношений в сфере управления формированием и функционированием минимальными запасами.

Положения законопроекта будут распространяться на отношения, возникающие в процессе формирования, хранения, финансирования, раскрытия, возобновления, использования, замены и реализации минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, осуществления системы мер по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности в виде штрафа". Законопроект предусматривает установление ответственности субъектов рынка нефти и нефтепродуктов за нарушение требований по формированию, хранению, использованию, замене, обновлению и реализации минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями вышеуказанного законопроекта о минимальных запасах.

Как сообщалось, соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

Напомним, в феврале в Евросоюзе согласовали потолок цен на российские нефтепродукты. Также 5 февраля вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России в ЕС.