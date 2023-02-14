Кабмин назначил первого зама министра обороны и пять заместителей главы МВД
Сегодня, 14 февраля, Кабмин принял ряд кадровых решений, которые были предварительно согласованы в Минобороны и МВД.
Назначены:
- Павлюк Александр Алексеевич - первым заместителем Министра обороны Украины;
- Драпятый Богдан Евгеньевич - заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Павличенко Екатерина Владимировна - заместителем Министра внутренних дел;
- Сергеев Алексей Алексеевич - заместителем Министра внутренних дел;
- Тетеря Василий Михайлович - заместителем Министра внутренних дел;
- Тимченко Леонид Леонидович - заместителем Министра внутренних дел Украины;
- Ящук Инна Петровна - государственным секретарем Министерства внутренних дел;
- Музыченко Станислав Валерьевич - первым заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины;
- Яблонская Леся Леонидовна - заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Липовой Олег Александрович - заместителем Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Уволены заместители главы МВД и другие лица:
- Руснак Иван Степанович - с должности первого заместителя Министра обороны Украины;
- Гайдук Олег Васильевич - с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
- Котий Александр Юрьевич - с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ворона Юлия Николаевна - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
- Сполитак Анатолий Григорьевич - с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу.
Также "Страна" писала, как Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего новых глав СБУ и МВД.