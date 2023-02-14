Александр Павлюк назначен первым заместителем Министра обороны Украины. Фото: Радио Свобода

Сегодня, 14 февраля, Кабмин принял ряд кадровых решений, которые были предварительно согласованы в Минобороны и МВД.

Назначены:

  • Павлюк Александр Алексеевич - первым заместителем Министра обороны Украины;
  • Драпятый Богдан Евгеньевич - заместителем Министра внутренних дел Украины;
  • Павличенко Екатерина Владимировна - заместителем Министра внутренних дел;
  • Сергеев Алексей Алексеевич - заместителем Министра внутренних дел;
  • Тетеря Василий Михайлович - заместителем Министра внутренних дел;
  • Тимченко Леонид Леонидович - заместителем Министра внутренних дел Украины;
  • Ящук Инна Петровна - государственным секретарем Министерства внутренних дел;
  • Музыченко Станислав Валерьевич - первым заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины;
  • Яблонская Леся Леонидовна - заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Липовой Олег Александрович - заместителем Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Уволены заместители главы МВД и другие лица:

  • Руснак Иван Степанович - с должности первого заместителя Министра обороны Украины;
  • Гайдук Олег Васильевич - с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Котий Александр Юрьевич - с должности заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Ворона Юлия Николаевна - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
  • Сполитак Анатолий Григорьевич - с должности заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу.

Также "Страна" писала, как Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего новых глав СБУ и МВД

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