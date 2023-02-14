Резников озвучил имена своих потенциальных новых замов, кандидатуры которых он уже подал на согласование
Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал имена своих потенциальных заместителей, кандидатуры которых он ранее подал на согласование.
Об этом Резников сообщил в Фейсбуке.
На должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он "в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами" и обеспечит "еще больше синергии во взаимодействии с Генштабом".
Павлюк на данный момент - замкомандующего Сухопутными войсками и отвечает за оборону на Киевском направлении.
Замом по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, по словам Резникова, должен стать журналист и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.
Заместителем министра по европейской интеграции Резников предлагает назначить экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Напомним, в 2019 году СМИ писали (и публиковали документы) о том, что ещё в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму Андрей Шевченко продал 20 000 кв.м. земли жителю российского Башкортостана, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли.
В соответствии с договором, от сделки на аннексированной территории Шевченко получил 4700000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов.
Отметим, сегодня Резников заявил, что уволенные после скандала в Минобороны заместители министра станут его советниками.
Также мы писали, что сейчас министр находится в Брюсселе на заседании "Рамштайна".