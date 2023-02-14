Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал имена своих потенциальных заместителей, кандидатуры которых он ранее подал на согласование.

Об этом Резников сообщил в Фейсбуке.

На должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он "в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами" и обеспечит "еще больше синергии во взаимодействии с Генштабом".

Павлюк на данный момент - замкомандующего Сухопутными войсками и отвечает за оборону на Киевском направлении.

Замом по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, по словам Резникова, должен стать журналист и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Заместителем министра по европейской интеграции Резников предлагает назначить экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Напомним, в 2019 году СМИ писали (и публиковали документы) о том, что ещё в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму Андрей Шевченко продал 20 000 кв.м. земли жителю российского Башкортостана, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли.

В соответствии с договором, от сделки на аннексированной территории Шевченко получил 4700000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов.

Отметим, сегодня Резников заявил, что уволенные после скандала в Минобороны заместители министра станут его советниками.

Также мы писали, что сейчас министр находится в Брюсселе на заседании "Рамштайна".