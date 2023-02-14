Уволенные после коррупционного скандала заместители министра обороны Алексея Резникова останутся работать его советниками.

Об этом сообщил глава Минобороны на своей странице в Фейсбук.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук. Они остаются в команде Министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра", - написал он.

По его словам, в качестве советников они "сконцентрируются на ряде приоритетных проектов, требующих полного привлечения экспертизы и компетенций".

Вчера Резников Резников подал документы на согласование кандидатур на должности своих новых заместителей.

СМИ пишут, что в числе кандидатов в замы - основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега, народный депутат V-VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

Ранее Минобороны обвинили в закупках продуктов для армии по завышенным ценам. Факты подтвердились. Но Минобороны до сих пор не показало депутатам контракты на закупку продуктов солдатам по актуальным ценам.