Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые решения в оборонном ведомстве. По его словам, скоро назначат новых заместителей главы министерства. Документы на согласование их кандидатур уже поданы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал", - написал министр.

Количество вероятных заместителей и фамилии он не называет.

Вместе с тем, СМИ пишут, что этими кандидатурами являются основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега и народный депутат V-VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

При этом, в 2019 году СМИ писали (и публиковали документы) о том, что ещё в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму Андрей Шевченко продал 20 000 кв.м. земли жителю российского Башкортостана, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли.

В соответствии с договором, от сделки на аннексированной территории Шевченко получил 4700000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов.

Напомним, тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине также пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.

Кроме того, мы писали, что заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Также сообщалось, какие организации привлечены к созданию антикоррупционного совета Минобороны.