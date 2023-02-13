Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.

Об этом Резников написал в Facebook.

"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - написал он.

По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:

Проекта реформы оборонных закупок;

Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,

Бигус Инфо;

Центра оборонных стратегий;

Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;

ОО Демократический топор;

ОО Стоп коррупции;

Центра исследования армии, конверсии и разоружения;

БО Волонтерское движение;

ОО Вместе против коррупции;

Совета общественного контроля НАБУ;

ВО Автомайдан;

Ассоциации общественного питания.

Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу.

Также "Страна" писала, как в Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.

Напомним, тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.