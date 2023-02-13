Резников рассказал, какие организации привлечены к созданию антикоррупционного совета Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.
Об этом Резников написал в Facebook.
"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - написал он.
По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:
- Проекта реформы оборонных закупок;
- Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,
- Бигус Инфо;
- Центра оборонных стратегий;
- Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;
- ОО Демократический топор;
- ОО Стоп коррупции;
- Центра исследования армии, конверсии и разоружения;
- БО Волонтерское движение;
- ОО Вместе против коррупции;
- Совета общественного контроля НАБУ;
- ВО Автомайдан;
- Ассоциации общественного питания.
Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу.
Также "Страна" писала, как в Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.
Напомним, тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.