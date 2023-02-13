Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.

Об этом Резников написал в Facebook. 

"Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю", - написал он.

По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:

  • Проекта реформы оборонных закупок;
  • Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,
  • Бигус Инфо;
  • Центра оборонных стратегий;
  • Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;
  • ОО Демократический топор;
  • ОО Стоп коррупции;
  • Центра исследования армии, конверсии и разоружения;
  • БО Волонтерское движение;
  • ОО Вместе против коррупции;
  • Совета общественного контроля НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Ассоциации общественного питания.

Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу. 

Также "Страна" писала, как в Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.

Напомним, тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.

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