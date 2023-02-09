Кабмин вводит дополнительные ежемесячные выплаты для ветеранов, награжденных после 2014 года орденами и удостоенных звания Героя Украины, а также членов семей погибших.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Постановлением от 20 января предусмотрены выплаты для:

граждан, удостоенных звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" - в размере 20 100 грн;

ордена Богдана Хмельницкого трех степеней - 13 400 грн;

ордена "За мужество" трех степеней - 6 700 грн;

ордена княгини Ольги трех степеней – 6 700 грн;

Семьи погибших ветеранов, удостоенных вышеперечисленных наград, будут получать по 6 700 грн.

Ранее в Украине поднялся скандал из-за отмены премий военным. В Минобороны Украины разъяснили, каким категориям военным с 1 февраля 2023 года урежут выплаты, а кому оставят их на прежнем уровне.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.