Все больше украинцев считает, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с РФ - опрос
Все больше украинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами войны с Россией.
Об этом свидетельствуют данные последнего опроса группы Рейтинг.
Если в августе в целом 69% опрошенных заявили, что государство в достаточной мере поддерживает ветеранов, то в январе - только 53%. 26% опрошенных заявили, что, по их мнению, государство не выполняет свои обязательства, еще 21% респондентов затруднился с ответом.
Сильнее всего ухудшилась оценка ситуации у жителей западных регионов, особенно тех, чьи друзья или родственники прошли через войну.
Среди главных проблем, с которыми сталкиваются ветераны, украинцы назвали:
- психологические расстройства - 40%;
- трудности с оформлением льгот - 29%;
- проблемы со здоровьем - 28%;
- трудности с поиском работы - 27%;
- непонимание общества - 26%;
- сложности с получением медицинской помощи - 23%;
- конфликты с близкими и родными - 14%;
- алкогольная или наркотическая зависимость - 14%.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
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