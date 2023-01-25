Все больше украинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами войны с Россией.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса группы Рейтинг.

Если в августе в целом 69% опрошенных заявили, что государство в достаточной мере поддерживает ветеранов, то в январе - только 53%. 26% опрошенных заявили, что, по их мнению, государство не выполняет свои обязательства, еще 21% респондентов затруднился с ответом.

Сильнее всего ухудшилась оценка ситуации у жителей западных регионов, особенно тех, чьи друзья или родственники прошли через войну.

Среди главных проблем, с которыми сталкиваются ветераны, украинцы назвали:

психологические расстройства - 40%;

трудности с оформлением льгот - 29%;

проблемы со здоровьем - 28%;

трудности с поиском работы - 27%;

непонимание общества - 26%;

сложности с получением медицинской помощи - 23%;

конфликты с близкими и родными - 14%;

алкогольная или наркотическая зависимость - 14%.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

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