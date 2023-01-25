53% украинцев считает, что страна выполняет обязанности перед ветеранами. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Все больше украинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами войны с Россией.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса группы Рейтинг.

Если в августе в целом 69% опрошенных заявили, что государство в достаточной мере поддерживает ветеранов, то в январе - только 53%. 26% опрошенных заявили, что, по их мнению, государство не выполняет свои обязательства, еще 21% респондентов затруднился с ответом.

Сильнее всего ухудшилась оценка ситуации у жителей западных регионов, особенно тех, чьи друзья или родственники прошли через войну.

Среди главных проблем, с которыми сталкиваются ветераны, украинцы назвали:

  • психологические расстройства - 40%;
  • трудности с оформлением льгот - 29%;
  • проблемы со здоровьем - 28%;
  • трудности с поиском работы - 27%;
  • непонимание общества - 26%;
  • сложности с получением медицинской помощи - 23%;
  • конфликты с близкими и родными - 14%;
  • алкогольная или наркотическая зависимость - 14%.

данные последнего опроса группы Рейтинг

данные последнего опроса группы Рейтинг

данные последнего опроса группы Рейтинг

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