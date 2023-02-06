Петиция с требованием вернуть военным премию в 30 тысяч гривен за неделю набрала 30 тысяч подписей на сайте президента. Отметим, что для ее рассмотрения достаточно 25 тысяч подписей.

В петиции автор заявляет, что Кабмин постановил "многим снизить размер премии или вообще ее отменить" и требует не экономить на военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, о пересмотре с 1 февраля премий для военнослужащих и сотрудников МВД в зависимости от места их службы. Уточнялось, что тем, кто служат на передовой будут платить как и раньше, а изменения коснутся тех, кто не служит в зонах боевых действий.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.