Военнослужащий Мирослав Откович рассказал в Facebook об ужасном состоянии дел во Львовской клинике амбулаторно-поликлинической помощи Минобороны Украины.

По его словам, в очереди к врачам стоят сотни бойцов, некоторые - с ампутированными конечностями. А условия для ожидания не пригодные: лифт не работает, санузел не предназначен для нужд раненых.

Его публикация вызвала шквал комментариев. Оказалось, что такая проблема - далеко не единична.

"Пишут о разных случаях в Житомире, Полтаве, Киеве, Ивано-Франковске, но все они имеют тотально общее. Всюду очереди и долгое ожидание, всюду обесценивающее отношение врачей", - говорит Откович.

Отдельный пост на эту тему в Фейсбуке сделала военнослужащая с позывным "Маугли", которой пришлось пройти медицинские круги ада в одной из киевских клиник.

Свою историю она завершает риторическим вопросом: "Если в бестолковой организации процесса виновата система, то кто тогда виноват в отсутствии человечности? Когда говорят с улыбкой измученным людям, которым болит – "да что вы хотите, вы видите как вас дохрена".

Откович заявил, что после его сообщений ситуацией во Львовской клинике занялись волонтёры и Офис омбудсмена Украины.

Ранее мы публиковали данные опроса, что все больше украинцев считает, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".