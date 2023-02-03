В Измаиле Одесской области задержали заместителя командира батальона Нацгвардии. Он требовал 10% (около миллиона гривен) от гарантированных государством выплат у вдовы погибшего в Мариуполе военного.

Об этом сообщает телеграм-канал издания "Думская".

Мужчину задержали с поличным во время получения 150 тысяч гривен. По неподтвержденным данным, задержанному удалось обмануть еще как минимум четырех жен погибших воинов.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине мошенники предлагают родственникам пропавших военных помощь в их поиске за деньги.

Летом мы писали о похожей схеме обмана. Злоумышленники выманивали деньги у родных и близких военнослужащих, рассказывая, что те попали в плен, и предлагая помощь за немаленькие деньги. Так, за телефонный разговор с "пленным" они просили 10-50 тысяч гривен, за освобождение из "плена" - 50-200 тысяч гривен, за перевозку тела погибшего – до 10 тысяч гривен. СБУ задержала мошенников.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.