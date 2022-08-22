Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на изменениях в государственной политике по отношению к ветеранам, которые соответствуют "новой реальности", в которой около миллиона человек участвуют в войне.

"Ветераны не просто должны знать, что для них и о них делается. Нужно чтобы они участвовали в разработке конкретных решений. Чтобы не чиновник решал, а решал ветеран", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что министр по делам ветеранов Юлия Лапутина объяснила украинцам, кто получит статус участника боевых действий. По ее словам, на него претендуют только те, кто принимал участие в боях. То есть, далеко не все участники бригад территориальной обороны и добровольческих формирований общин.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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