Граждане, проходящие службу в территориальной обороне Украины, получат такие же права, как и военнослужащие. Они смогут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины).

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства социальной политики Украины.

Обязательное условие для выхода на пенсию в указанном возрасте: к этому времени у женщин должно быть от 20 лет трудового стажа, а мужчин – не менее 25. Также ветераны ТРО смогут получать повышенные пенсии, а родственники погибших бойцов будут иметь право на компенсации и льготы.

"В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал досрочно выплатить пенсии за апрель жителям шести областей.

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