Бойцы территориальной обороны Запорожской области взяли под контроль два поселка, уничтожили около 80 солдат противника и несколько единиц военной техники.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.

"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - указано в сообщении.

По информации Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, бойцы территориальной обезвредили более 80 военных РФ, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения противника. По данным ведомства, войска РФ понесли значительные потери.

"Враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений, совершенных российской армией против местного населения области", - заявили в облгосадминистрации со ссылкой на бойцов теробороны.

Напомним, добровольцы территориальной обороны будут приравниваться к ветеранам войны, воюющим в ВСУ.

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