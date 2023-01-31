Президенту Владимиру Зеленскому подали петицию о возвращении премий военным. Автор петиции пишет, что Кабмин постановил "многим снизить размер премии или вообще ее отменить".

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 грн! Нашли на чем экономить!", - говорится в прошении на имя Зеленского, которое уже набрало более 2600 подписей в первый же день публикации.

Как сообщалось, сегодня в Минобороны Украины сообщали, что премии военнослужащим и сотрудникам МВД с 1 февраля будут пересмотрены в зависимости от места их службы. Уточнялось, что тем, кто служат на передовой будут платить как и раньше, а изменения коснутся тех, кто не служит в зонах боевых действий.

Как именно пересмотрят - не указывалось, но, судя по петиции, многие восприняли это как понижение выплат для ряда категорий военнослужащих.

Напомним, что Украина в новом меморандуме с МВФ согласилась повысить налоги и сократить зарплаты бюджетникам.

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