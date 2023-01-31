1 февраля вступает в силу новый порядок начисления дополнительного денежного обеспечения для военных и сотрудников МВД.

Об этом говорится в заявлении Сил безопасности и обороны.

"Теперь эти выплаты напрямую зависят от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач", - говорится в заявлении.

Выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским военным, воюющим на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

"Анонсированные изменения коснутся только военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий", - говорится в заявлении, однако не уточняется какие конкретно изменения для этих категорий военнослужащих произойдут. Заявляется лишь, что будет внедрена некая дифференциация по выплатам.

"Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты - 30 тысяч гривен. В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.

Также сообщают, что с 1 февраля увеличатся минимальные суммы довольствия - до 20 100 грн для нацгвардейцев и пограничников; и до 17 тысяч для ГосЧС и полиции.

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