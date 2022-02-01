В феврале в Украине от работы будут отстранять непривитых коммунальщиков и сотрудников органов местного самоуправления, полицейским повысят зарплату, подорожают пакеты в магазинах и откроется регистрация для участия в ВНО-2022.
Собрали главные изменения февраля, которые ждут украинцев.
Повышение зарплат в полиции
С февраля полицейским повысят зарплату на 10%. Об этом в правительстве заявили после того, как недовольные невыплатами положенных им надбавок и премий копы начали массово писать заявления об увольнении и говорить о забастовке.
При этом опрошенные рядовые сотрудники МВД называют это подачкой и говорят, что такая прибавка ничего не решит. Большинству рядовых полицейских добавят 1000-1300 грн в месяц.
При этом в Раду внесли законопроект о повышении зарплат копов минимум до 24,8 тыс. грн, но когда его примут - неизвестно.
Напомним, что на сегодняшний день зарплата в Нацполиции составляет 12-16 тысяч гривен с надбавками и выплатами за выслугу лет. В прошлом году многим полицейским не выплатили обещанные антиковидные надбавки, а также тринадцатую зарплату перед новым годом.
Из-за этого, например, в городе Токмак Запорожской области 30 местных полицейских написали заявления об увольнении. Это 90% личного состава управления.
Отстранение непривитых сотрудников от работы
В феврале, после того, как 31 января вступил силу приказ Минздрава, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты непривитых работников некоторых отраслей:
- сотрудников органов местного самоуправления,
- работников здравоохранения учреждений государственной и коммунальной форм собственности,
- сотрудников коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
За невыполнение предписания работодателей грозят штрафовать.
Требования не коснутся только лиц с абсолютными противопоказания к вакцинации, что должно быть подтверждено документом от врача.
Ранее "Страна" писала подробнее о том, как медиков и коммунальщиков отстраняют от работы, и действителен ли вообще приказ Минздрава.
Среди медиков высокий процент вакцинации, а вот у коммунальщиков ситуация напряженная. Например, в "Киевтеплоэнерго" работают около семи тысяч работников, а отстранению подлежат 382 непривитых сотрудника. В списке на 45 страниц - электрики, сварщики, мастера смены, машинисты котлов, электромонтеры, ведущие инженеры, дворники.
Пластиковые пакеты по 2 гривны
С 1 февраля вступит в силу второй этап закона, ограничивающий оборот пластиковых пакетов. Кульки со стенками толщиной более 50 мкм в магазинах подорожают минимум до 2-3 гривен за штуку.
2 грн - пакет без ручек и боковых складок;
2,5 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
3 грн - пакет с ручками и боковыми складками.
Ранее мы писали, что закон приняли в целях охраны окружающей среды, поскольку пластик разлагается от 100 до 500 лет. В дальнейшем в Украине хотят вообще запретить оборот пластиковых пакетов и начать штрафовать магазины за их продажу. Запрет не будет касаться только биоразлагаемых пакетов.
Регистрация ВНО-2022
С 1 февраля стартует регистрация на основную сессию ВНО (Внешнее независимое оценивание). Она продлится до 9 марта.
Для регистрации понадобятся следующие документы:
- копия паспорта/ID-карты;
- два фото на документы 3×4 см;
- регистрационная карта с сайта Украинского центра оценки качества образования.
Приглашение-пропуск на прохождение ВНО-2020 участники смогут загрузить со своих информационных страниц в конце апреля. Там будут указаны время и место проведения оценивания.
Новые правила въезда в ЕС
С февраля действуют новые правила въезда в ЕС в режиме карантина, в том числе для украинцев. В Европе решили теперь сделать этот процесс более индивидуальным и отталкиваться не от стран, а от статуса въезжающих.
Основаниями для въезда будут:
- сертификат о вакцинации одной из прививок, одобренной в ЕС;
- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позже 72 часов до пересечения границы, или отрицательный экспресс-антиген-тест не старший 24 часов;
- документ, подтверждающий выздоровление от Covid-19, если первый положительный тест на ковид был не ранее 180 дней.
Отметим, что эти правила - рекомендации Евросоюза. И каждая страна ЕС будет отдельно решать, как их применять. Поэтому конкретные правила лучше уточнять в посольстве страны пребывания или на официальном сервисе МИД Украины.
Платный BankID для юрлиц
С 1 февраля система BankID от Нацбанка будет платной для юрлиц (банков и компаний).
Тарифы следующие:
- 2500 грн - подключение к системе BankID;
- 2000 грн - подключение дополнительного абонентского узла;
- 600 грн в месяц - абонплата;
- 0,10 грн - обработка каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации.
При этом на обычных пользователей это изменение никак не повлияет. Использование BankID для них по-прежнему будет бесплатным.
Погода в феврале
По данным ресурса Gismeteo февраль в Киеве будет теплым. Дневная температура будет в среднем колебаться от -1 до +4, ночью 0...-9.
Часто будут идти осадки - снег и дождь.
Прогноз погоды в Киеве в феврале от Gismeteo