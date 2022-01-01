В наступившем 2022 году украинцев ждет несколько важных изменений, которые касаются сферы социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.

Все главные новшества собраны в инфографике ресурса "Слово и дело".

Жителей Украины ожидают следующие изменения:

предусмотрено увеличение заработной платы врачам: средним медработникам – до 13,5 тысяч гривен, врачам – до 20 тысяч гривен;

увеличат выплаты украинцам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, лицам с инвалидностью I, II и III группы, женщинам старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии), каждому из нетрудоспособных родителей, женам (мужьям) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС, 65-летним лицам в связи с ростом минималки;

в марте состоится индексация компенсационных выплат для тех, кто старше 75 лет. В октябре вводится новая минимальная пенсионная гарантия - людям старше 70 лет, имеющим трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), будут насчитывать не менее 3 тыс грн;

за наличие стажа меньшей продолжительности пенсия будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа: 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) - не менее 2,5 тысяч гривен. Кроме того, пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат доплату 300 гривен;

дорожные камеры приступят к фиксации проезда на красный сигнал, езды по встречной полосе и остановки на полосе общественного транспорта;

за вождение в состоянии опьянения предусматривается штраф 17 тысяч гривен и лишение прав на 1 год. За повторный случай – штраф 34 тысячи гривен и лишение прав на 3 года;

возвращается обязательный осмотр технического состояния авто, отмененный еще в 2011 году;

меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части;

для проводящих расчетные операции ФОПов стало обязательным использование кассовых аппаратов. Размер штрафа за нарушение применения РРО предусмотрен в размере 100% от суммы чека, повторно – 150% от суммы чека;

увеличиваются акцизные ставки на алкогольные напитки на 5%;

от продажи 3-го и последующих объектов недвижимости в течение 1 календарного года размер НДФЛ составит 18%;

за продажу с/х продукции собственного производства на сумму более 12 минимальных зарплат НДФЛ составит 18%;

с/х производители будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (сумму всех налогов) в размере 5% от стоимости земли;

изменятся условия взыскания ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. В то же время, чем выше будет эта рыночная стоимость, тем больше будет ставка ренты;

после майских праздников вступит в действие закон об олигархах. Признавать то или иное лицо олигархом уполномочен Совет национальной безопасности и обороны (СНБО);

с апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства;

важным нововведением станет обязательная вакцинация для расширенного перечня профессий, а именно для работников ЦОИВ и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности; органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Каких изменений ждать украинцам в 2022 году. Источник: "Слово и Дело"

Ранее "Страна" сообщала, что в налоговой определили важные даты и цифры для ФОПов в 2022 году.

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