Сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего новых глав СБУ и МВД - Василия Малюка и Игоря Клименко.

Соответствующий указ №77/2023 появился на сайте Офиса президента.

Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Украины постановил:

Частично изменить статью 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с изменениями, внесенными Указами от 16 августа 2022 г. № 581/2022, от 17 ноября 2022 г.) 2022 и от 19 декабря 2022 № 868/2022). Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лица: Клименко Игоря Владимировича - Министра внутренних дел Украины и Малюка Василия Васильевича - председателя Службы безопасности Украины; Прекратить членство в составе Ставки Верховного Главнокомандующего Дениса Монастырского.

Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, Рада назначила Василия Малюка главой СБУ 7 февраля. Ранее он исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Также мы писали о том, что Зеленский своим указом ввел в состав СНБО Малюка и Клименко.