Президент США Джо Байден выступил против роли Китая как посредника при урегулировании украино-российского конфликта.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры о результатах войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.

Ранее он раскритиковал предложения Китая по прекращению войны в Украине. Он заявил, что они "выгодны России".

Напомним, план КНР, опубликованный вчера, предусматривает прекращение огня и прямые переговоры Киева с Москвой без дополнительных условий и без вывода российских войск из Украины. Кроме того Пекин предлагает Западу отменить санкции и не расширять военные блоки.

Владимир Зеленский назвал главный пункт мирного плана Китая, без которого Украина не может его одобрить.

Напомним, американские СМИ пишут о планах Китая поставить оружие России. "Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским силам", но пока таких поставок не производилось, пишут издания Politico и Wall Street Journal.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.