Сразу два крупных американских издания пишут о планах Китая поставить оружие России.

По данным источников газеты Politico, Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия.

О том же пишет и Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. По их словам, "Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским силам". Но пока таких поставок не производилось, пишут оба издания.

Ранее Китай опровергал планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине. Так, в МИД КНР заявили, что Китай не собирается продавать России беспилотники.

При этом у госсекретаря Белого дома Энтони Блинкена есть информация, что Китай хочет оказывать России военную помощь.

На фоне этого минторговли США запретил 90 компаниям РФ, Китая и других стран покупать полупроводники и другие товары.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.