Китай опроверг сообщение немецкого журнала Spiegel о намерении КНР продавать беспилотники России.

Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет CNN.

МИД Китая заявляет, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта.

"Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. То, что я знаю, в последнее время было много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерения, стоящие за этим, заслуживают осторожности", - заявил на ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Напомним, вчера Der Spiegel писал, что Пекин и Москва ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть данные о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций. Вашингтон призывает Пекин не делать этого.

Также в НАТО заявили, что видят признаки подготовки Китая к поставкам оружия в Россию.