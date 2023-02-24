В Офисе президента прокомментировали мирный план урегулирования войны в Украине, который представил Китай.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Любой "мирный план", который предусматривает только "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разграничения и продолжение оккупации украинской территории - это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, следующих этапах российского геноцида. Украинская позиция известна - отвод российских войск к границам 1991 года", - сообщил Подоляк.

Ранее мы подробно рассказывали, что означает мирный план Китая.

Напомним, ранее в США ответили на "мирный план" Китая. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

Также мы сообщали, что генсек НАТО прокомментировал "мирный план" КНР. Он заявил, что к КНР нет доверия в НАТО как к возможному посреднику между Москвой и Киевом.

Кроме того, мы подробно описывали, как реагируют в мире на план Китая по Украине.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.