В пятницу, 24 февраля, администрация президента США Джо Байдена наложит ограничения на китайские компании, которые уклоняются от антироссийских санкций.

Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на мероприятии Washington Post Live, пишет CNN.

Нуланд заявила, что Соединенные Штаты "будут налагать другие ограничения на организации, базирующиеся в Китае или китайские дочерние компании в Европе, которые, по нашему мнению, активно уклоняются от санкций", наряду с пакетом санкций, который объявят завтра.

Этот пакет "пристально и намеренно фокусируется" на уклонении от санкций, сказала Нуланд, отметив, что Москва использует третьи страны, чтобы избежать наказания.

"Они импортируют на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран не потому, что им нужно, знаете ли, работать дома на своих ноутбуках, а потому, что они могут разобрать это оборудование, чтобы получить передовые чипы, в которых мы им отказали, чтобы сделать больше ракет и т. д.", - сказала замгоссекретаря США.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента Джо Байдена есть данные о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций.

Ранее мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, еще и Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.