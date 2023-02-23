Американский бизнесмен и владелец социальной сети Twitter Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта в Украине.

Соответствующий комментарий Маска опубликован в Twitter.

"Никто не продвигает эту войну больше, чем Нуланд", – заявил Маск, комментируя слова Нуланд о легитимности российских баз в Крыму в качестве целей для Украины.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму. По ее словам, для надежного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован"

Ранее мы писали, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что решения о действиях Украины в отношении Крыма остаются "за президентом Владимиром Зеленским".

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Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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