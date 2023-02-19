Будущее Украины при любом исходе войны, вероятно, останется неопределенным еще долгие годы. Если реконструкция Украины потерпит неудачу, а ее экономика пошатнется, тогда украинская демократия тоже начнет рушиться.

Об этом предупреждает в своем аналитическом материале The Economist.

Издание пишет, что армия РФ, по мнению ее генералов, может восстановить свои сухопутные войска за три-пять лет. За это время созреют условия для того, чтобы Путин или его преемник "сделали еще одну попытку" по Украине.

Таким образом, продолжает свою логику The Economist, любой вариант мира потребует надежных западных гарантий безопасности, длительных поставок оружия и финансовой помощи Украине.

"Это как если бы второй, гораздо более крупный Израиль появился на восточных границах Европы", - приводит сравнение издание.

При этом президент России Владимир Путин может в какой-то момент согласиться на прекращение огня из соображений целесообразности. Но в любом случае, его внешняя политика будет все так же направлена на агрессию, заключает автор публикации, посвященной годовщине начала войны.

Ранее мы писали, что вице-президент США Камала Харрис не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, Соединенные Штаты и союзники могут сформировать в Украине вооруженные силы будущего для сдерживания РФ.