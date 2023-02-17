Зам госсекретаря США Виктория Нуланд заявиа, что США и союзники сформируют в Украине "вооруженные силы будущего", которые бы сдерживали Россию после окончания нынешней войны.

Об этом она заявила на брифинге, сообщает Белый дом.

Это предусматривает создание "интегрированной системы ПВО, высококлассных пограничных сил, возможностей для патрулирования собственных морских вод".

Ранее, выступая в Фонде Карнеги, Нуланд заявила, что США поддержат украинские удары по Крыму.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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