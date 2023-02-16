Новое наступление России на востоке Украины является "очень жалким".

Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет CNN.

"Вы видите, как проходит война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то это очень жалко, я бы сказала", - заявила Нуланд.

Она добавила, что на данный момент в войне убиты и ранены более 200 тысяч россиян, и что Россия потеряла более половины некоторых видов военной техники.

"Я думаю, что самый интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это. Более 200 тысяч россиян убиты или ранены в боях в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, и более миллиона самых ярких и лучших россиян покинули страну", - сказала Нуланд.

Кроме того, она добавила, что война в Украине ничего не принесла среднестатистическому россиянину.

"Так что же эта война принесла среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушения, потерю будущего, потерю технологического и экономического потенциала, который мог бы быть получен в результате интеграции с нами. Поэтому более интересным является то, будет ли российский народ терпеть это", - подытожила Нуланд.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления России и призвал Запад увеличить поставки вооружений.

Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, войска РФ начали крупное наступление в Луганской области.