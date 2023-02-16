"Очень жалкое наступление". В Госдепе США прокомментировали новые атаки армии РФ на востоке Украины
Новое наступление России на востоке Украины является "очень жалким".
Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет CNN.
"Вы видите, как проходит война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то это очень жалко, я бы сказала", - заявила Нуланд.
Она добавила, что на данный момент в войне убиты и ранены более 200 тысяч россиян, и что Россия потеряла более половины некоторых видов военной техники.
"Я думаю, что самый интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это. Более 200 тысяч россиян убиты или ранены в боях в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, и более миллиона самых ярких и лучших россиян покинули страну", - сказала Нуланд.
Кроме того, она добавила, что война в Украине ничего не принесла среднестатистическому россиянину.
"Так что же эта война принесла среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушения, потерю будущего, потерю технологического и экономического потенциала, который мог бы быть получен в результате интеграции с нами. Поэтому более интересным является то, будет ли российский народ терпеть это", - подытожила Нуланд.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления России и призвал Запад увеличить поставки вооружений.
Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, войска РФ начали крупное наступление в Луганской области.