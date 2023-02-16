В США в 2022 году не добрали около 15 тысяч военных (25%) для службы в армии при цели в 60 тысяч. Год стал самым плохим в плане набора в армию США за последние десять лет.

Об этом сообщил телеканал CBS в утреннем шоу.

Как сказали ведущие канала, провал связан с нежеланием американской молодежи связывать себя контрактными обязательствами с государством.

"Молодые американцы назвали страх смерти, беспокойство по поводу посттравматического стресса и оставление друзей и семьи как причины отказа от военной службы", – указал телеканал.

Ранее CBS провел опрос, показавший, что лишь 28% граждан США выступают за отправку в Украине американской армии. Подавляющее большинство респондентов, 74%, приветствовали только оказание Киеву гуманитарной помощи.

Как мы писали, до войны в Украине тоже были проблемы с недобором в армию.

Также мы сообщали, что в России осенью прошла объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.