Зам госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму. По ее словам, для надежного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован".



Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь "красные линии" России, оказывая поддержку Украине, которая хочет вернуть военным путем Крым, Нуланд сказала, что США никогда не признавали Крым российским.



По ее словам, Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, который будут угрожать безопасности Украины даже после завершения конфликта.



Военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала Нуланд во время онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги.



"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризован", - сказала Нуланд.

При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - заключила она.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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