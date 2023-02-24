Генеральный секретарь Североатлантического Альнса Йенс Столтенберг отреагировал на мирный план урегулирования войны в Украине, который представил Китай. Он заявил, что к КНР нет доверия в НАТО как к возможному посреднику между Москвой и Киевом.

Об этом заявил генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Таллинне, сообщает "Немецкая волна".

"К Китаю нет большого доверия, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", - сказал Столтенберг, добавив, что Китай подписал соглашение с Россией всего за несколько дней до вторжения.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай разделяет не "мирный план", а некоторые принципы и указала на тесные связи Пекина с Москвой.

"Вы должны видеть их на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай уже принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед вторжением", - добавила она.

Президент Европейской комиссии заявила, что принципы Пекина будут рассмотрены "на фоне того, что Китай занял чью-то сторону".

Напомним, мы анализировали, что означает мирный план Китая.

В США уже ответили на предложения Пекина.

Также сообщалось, что, по данным Der Spiegel, Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе.