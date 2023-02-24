Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

Об этом он заявил в ответ на обнародованный Китаем мирный план по российско-украинской войне в комментарии CNN.

"Моя первая реакция на это заключается в том, что это может остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию. НАТО не нападало на Россию. США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин", - заявил Салливан.

Ранее в МИД Китая назвали США крупнейшим разжигателем конфликтов в мире.

При этом у госсекретаря США Энтони Блинкена есть информация, что Китай хочет оказывать России военную помощь.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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