Подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому президенту Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва" стал самым дорогим подарком лидеру США в 2021 году. Его стоимость составляет 12 тысяч долларов.

Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США.

В отчете также сказано, что отказ принять подарок "поставил бы в неловкое положение как дарителя, так и правительство США". Аналогичное пояснение дано ко всем без исключения презентам от глав государств, фигурирующих в данном документе.

Подарок Путина был вручен во время саммита в Женеве. В свою очередь, Байден презентовал российскому президенту очки-авиаторы, а также статуэтку бизона, сделанную из хрусталя.

Отметим, что первая леди Джилл Байден сумела значительно обойти своего супруга в стоимости самого дорогого подарка, полученного в 2021 году. Ей презентовали шелковый ковер из Афганистана, стоимость которого оценена приблизительно в 19,2 тысячи долларов.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и они даже обменялись подарками.

"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом", - сказал Берлускони.

Однако позже экс-премьер Италии заявил, что пошутил, когда рассказывал о подаренном Путиным ящике водки.

Также "Страна" рассказывала, что во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом в конце прошлого года лидеры двух стран обменялись подарками. Джо Байден подарил Макрону зеркало и пластинки. Французский гость вручил президенту США свитер, чашу и часы.