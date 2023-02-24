США готовы к переговорам по Украине только на основе озвученной Владимиром Зеленским "формулы мира", которая включает десять пунктов.

Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", - сказала Нуланд в ответ на вопрос, готовы ли США к переговорам об Украине.

У Нуланд спросили, "слышат ли в Вашингтоне заявления РФ о возможности переговоров в случае, если США прекратят поставки вооружений, а Киев остановит обстрелы российских городов".

"То, что мы говорим, и то, что говорил президент Байден в Польше, - если Россия перестанет сражаться, война закончится. А если Украина прекратит сражаться, то закончится Украина", - отреагировала она.

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре, заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов.

Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

В начале февраля сообщалось, что Зеленский "работает над планом", который позволит начать мирный диалог с Россией.