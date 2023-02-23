В МИД Украины выступили против прямых переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Так спикер МИД Олег Николенко отреагировал на заявление венгерского МИД о том, что "президенты США и России могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом".

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - заявил Николенко.

Напомним, что на днях глава МИД Венгрии приехал в Беларусь и призвал Минск повлиять на прекращение войны в Украине.

При этом позже Венгрия поддержала Украину на пути в НАТО и осудила Россию на саммите "бухарестской девятки".

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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