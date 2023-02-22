Венгрия вместе с другими членами "бухарестской девятки" осудила Россию и поддержала стремление Украины в НАТО.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита "бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) с участием президента США, пишет BBC.

В заявлении говорится, в частности, что все страны "девятки" готовы поддерживать Украину в стремлении восстановить ее международно признанные границы и на пути в Европу.

В нем также осуждаются все страны, которые способствуют российской агрессии и отдельно упоминается Беларусь.

Подписала заявление и Венгрия, которая реагирует на агрессию РФ в Украине иначе, чем остальные западные соседи России. Венгрия соглашается с оказанием помощи Украине, но возражает против поставок оружия, считая, что они приводят к затягиванию конфликта.

Напомним, по данным Politico, Венгрия блокирует усиление санкций против родственников российских бизнесменов. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, "потому что он хочет исключить четырех человек из списка".

Ранее мы писали, что недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Минске обратился к белорусским властям с просьбой сделать всё возможное для прекращения войны России с Украиной и установления мира.