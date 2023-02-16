Бывший куратор переговоров по Минским соглашениям в Кремле Владислав Сурков заявил, что изначально не верил в их выполнение.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы российского политолога Чеснакова, интервью опубликовано в его телеграм-канале.

Также Сурков сказал, что удовлетворён тем, как Россия "расширила" свои западные границы. Это, пожалуй, первое заявление из Москвы о том, что нынешние завоевания достаточны. Также он считает, что отношения России и Запада нормализуются.

Приводим полностью заявления Суркова в разговоре с Чеснаковым.

"1. Год назад, за неделю до начала "СВО" Вы предсказали, что Россия "расширит" свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

- Да.

2. Считаете ли Вы действия армии (РФ) эффективными?

- Да.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

- Нет.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

- Да".

В Кремле уже прокомментировали слова Суркова о том, что он изначально не видел возможности выполнить Минские соглашения.

"Вы знаете сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить у украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям. Усилия были потрачены изрядные. Во скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Поэтому естественно основная задача была – все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "Маяку".

На вопрос о том, не было ли "пессимизма" в начале, Песков заявил: "Нет, конечно, была цель реализовать договоренности".

Напомним, за два дня до полномасштабного вторжения в Украину Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует.

Также сообщалось, что Зеленский назвал Минские соглашения уступкой России.