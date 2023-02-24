В четверг, 23 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал ряд антиамериканских заявлений. В частности, он назвал США "крупнейшим разжигателем конфликтов в мире".

Об этом Ван Вэньбинь сказал на брифинге в четверг, 23 февраля, пишет ТАСС.

Главное из заявлений Вэньбиня:

Америка является крупнейшим производителем войны;

США не воевали всего 16 лет из своей 240-летней истории;

США инициировали около 80% вооруженных конфликтов в мире с момента окончания Второй мировой войны;

США больше всех нарушают суверенитет других стран и вмешиваются во внутренние дела других стран;

После окончания Второй мировой войны США пытались свергнуть более 50 иностранных правительств;

Штаты жестоко вмешивались в выборы как минимум в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров;

Войны НАТО против Афганистана, Ирака и Сирии под США привели к гибели более 900 000 человек и 37 миллионам беженцев;

Пока будет продолжаться гегемонистская политика и воинственные тенденции Америки, в мире не будет мира.

Напомним, на днях официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США наживаются на войне в Украине. По его словам, предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте.

Тем временем в НАТО увидели признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие в Россию. Об этом заявил глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.