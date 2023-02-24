В МИД Китая назвали США крупнейшим разжигателем конфликтов в мире
В четверг, 23 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал ряд антиамериканских заявлений. В частности, он назвал США "крупнейшим разжигателем конфликтов в мире".
Об этом Ван Вэньбинь сказал на брифинге в четверг, 23 февраля, пишет ТАСС.
Главное из заявлений Вэньбиня:
- Америка является крупнейшим производителем войны;
- США не воевали всего 16 лет из своей 240-летней истории;
- США инициировали около 80% вооруженных конфликтов в мире с момента окончания Второй мировой войны;
- США больше всех нарушают суверенитет других стран и вмешиваются во внутренние дела других стран;
- После окончания Второй мировой войны США пытались свергнуть более 50 иностранных правительств;
- Штаты жестоко вмешивались в выборы как минимум в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров;
- Войны НАТО против Афганистана, Ирака и Сирии под США привели к гибели более 900 000 человек и 37 миллионам беженцев;
- Пока будет продолжаться гегемонистская политика и воинственные тенденции Америки, в мире не будет мира.
Напомним, на днях официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США наживаются на войне в Украине. По его словам, предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте.
Тем временем в НАТО увидели признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие в Россию. Об этом заявил глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
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