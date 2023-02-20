Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не видит фактов поставок китайского оружия россиянам.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналист уточнил у Зеленского, не боится ли он, что Китай может отправлять России оружие, опасения о чем выразили в частности США. Президент сказал, что это сложный вопрос.

"Я лично обратился к китайским руководителям прямо и публично с призывом не оказывать никакой поддержки россиянам в этой войне. Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной, я думаю, они это прекрасно понимают. С начала 1990-х годов до Будапештского меморандума и всех соглашений, достигнутых с тех пор, Китай всегда выполнял свои обязательства.

Лично я надеюсь, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мой мирный план из 10 пунктов, который предусматривает гарантии Америки, Китая и крупных держав для защиты мировой безопасности. Я не думаю, что можно больше оставаться нейтральным, вам придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись. Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее постпред США в ООН предупредила Китай о недопустимости передачи России летального оружия.

Также мы писали о том, что в Китае отреагировали на заявления госсекретаря США о поддержке Пекином действий России в Украине.