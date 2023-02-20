"Вам придется выбирать". Зеленский прокомментировал возможность поставок Китаем военной помощи России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не видит фактов поставок китайского оружия россиянам.
Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Журналист уточнил у Зеленского, не боится ли он, что Китай может отправлять России оружие, опасения о чем выразили в частности США. Президент сказал, что это сложный вопрос.
"Я лично обратился к китайским руководителям прямо и публично с призывом не оказывать никакой поддержки россиянам в этой войне. Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной, я думаю, они это прекрасно понимают. С начала 1990-х годов до Будапештского меморандума и всех соглашений, достигнутых с тех пор, Китай всегда выполнял свои обязательства.
Лично я надеюсь, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мой мирный план из 10 пунктов, который предусматривает гарантии Америки, Китая и крупных держав для защиты мировой безопасности. Я не думаю, что можно больше оставаться нейтральным, вам придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись. Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее постпред США в ООН предупредила Китай о недопустимости передачи России летального оружия.
Также мы писали о том, что в Китае отреагировали на заявления госсекретаря США о поддержке Пекином действий России в Украине.