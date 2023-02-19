"Пока это разумно". Зеленский рассказал, сколько ВСУ будут держать оборону в Бахмуте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не намерены удерживать Бахмут Донецкой области любой ценой. Город будут удерживать до тех пор, "пока это будет разумно".
Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Это не особенно большой город. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли... Будем воевать, пока это разумно, россияне потом хотят продвинуться дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - заявил Зеленский.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны держаться в Бахмуте Донецкой области, за который уже полгода идут бои, пока Украина не получит необходимое вооружение.
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