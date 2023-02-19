Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не намерены удерживать Бахмут Донецкой области любой ценой. Город будут удерживать до тех пор, "пока это будет разумно".

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Это не особенно большой город. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли... Будем воевать, пока это разумно, россияне потом хотят продвинуться дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны держаться в Бахмуте Донецкой области, за который уже полгода идут бои, пока Украина не получит необходимое вооружение.

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