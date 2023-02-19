Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) опубликовал сводку о ситуации в Украине за 18 февраля. В информации центр верифицировал некоторые видео и фото с фронта.

Сводка появилась на сайте организации.

Согласно разбору ISW:

Кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские силы, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на Северском направлении - к северо-западу от Белогоровки и в Раздоловке.

На видео, опубликованном 17 февраля, видно, что российские силы приближаются к селу Зализнянскому и соседствующему с ним участку трассы E40 к северу от Бахмута.

Кадры от 18 февраля указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на восточных окраинах Бахмута.

На фото, опубликованных 17 февраля, видно, что российские войска приблизились к трассе Т0504 в районе Клещеевки (в 6 км к юго-западу от Бахмута).

Также в центре отметили, что "Кремль по-прежнему не выполняет прежние финансовые обещания в отношении добровольческих сил, и эта неудача, вероятно, окажет пагубное влияние на способность России формировать добровольческие силы в долгосрочной перспективе", поскольку она стремится расширить армию и сделать ее профессиональной.

Свою сводку о положении на фронтах представил и украинский Генштаб.

Между тем война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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