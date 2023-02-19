Войска РФ продвинулись на Северском направлении и у Бахмута - Институт изучения войны
Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) опубликовал сводку о ситуации в Украине за 18 февраля. В информации центр верифицировал некоторые видео и фото с фронта.
Сводка появилась на сайте организации.
Согласно разбору ISW:
- Кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские силы, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на Северском направлении - к северо-западу от Белогоровки и в Раздоловке.
- На видео, опубликованном 17 февраля, видно, что российские силы приближаются к селу Зализнянскому и соседствующему с ним участку трассы E40 к северу от Бахмута.
- Кадры от 18 февраля указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на восточных окраинах Бахмута.
- На фото, опубликованных 17 февраля, видно, что российские войска приблизились к трассе Т0504 в районе Клещеевки (в 6 км к юго-западу от Бахмута).
Также в центре отметили, что "Кремль по-прежнему не выполняет прежние финансовые обещания в отношении добровольческих сил, и эта неудача, вероятно, окажет пагубное влияние на способность России формировать добровольческие силы в долгосрочной перспективе", поскольку она стремится расширить армию и сделать ее профессиональной.
Свою сводку о положении на фронтах представил и украинский Генштаб.
Между тем война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.
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