Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 19 февраля. Противник продолжает вести наступательные действия и обстреливать украинские населенные пункты на востоке и юге страны.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг в сосредотачивает на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки россиян у Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки, Краснопоповки и Кременной - Луганской и Выемки, Федоровки, Дубово-Василовки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часов Яра в Донецкой областях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы Новомлынска, Двуречной, Гряниковки, Купянска и Берестово Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Белогоровки в Луганской области и Раздолевки и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности, Авдеевки, Водяного, Веселого, Невельского, Георгиевки, Марьинки, Богоявленки, Великой Новоселки, Золотой Нивы, Угледара и Нескучного в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огнем оказались Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

В Крыму родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали:

отсутствие ротаций и отпусков свыше полугода и их перспектив в ближайшие 2-3 месяца;

неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать воюющим еду и личные вещи;

использование офицерами служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов.

Министерство обороны РФ на обращения граждан не реагирует.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.

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