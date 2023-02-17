В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Купянск Харьковской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях РФ продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако ее наступательные группировки не обнаружены. Россияне нанесли 6 ракетных ударов по Купянску Харьковской области, 10 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также один - по позиции ЗРК.

Ранее мы писали, что украинский Генштаб обнародовал новые данные по потерям армии РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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