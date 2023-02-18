В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 февраля. Сообщается, что армия РФ атакует на пяти направлениях, обстреливает Херсонщину и Хмельницкий.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За сутки нанесено 16 ракетных ударов, выделяются Хмельницкий, а также Украинск Донецкой области, где пострадали жилые здания и были жертвы среди гражданского населения. Сообщается об уничтожении двух крылатых ракет "Калибр". Наступательные действия противник ведет на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. И этот день не прошел без обстрела Херсона. Кроме того, пострадали 20 населенных пунктов в освобожденной части Херсонской области. Украинская авиация нанесла 4 прицельных удара по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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