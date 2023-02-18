Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на утро 18 февраля.

В ней не подтверждается захват села Парасковиевки на северной окраине Бахмута, о чем вчера заявляла ЧВК "Вагнера".

Главное из заявлений украинского командования:

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов (Украина нанесла пять авиаударов). Угроза дальнейших ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины. За минувшие сутки отражены атаки в районах населенных пунктов: Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная в Луганской области; Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

Ранее командир ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте. Центр города уже обстреливается.

Вице-премьер Ирина Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей Бахмута, где еще остаются шесть тысяч гражданских.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.