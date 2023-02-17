Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала жителей Бахмута к экстренной эвакуации.

Об этом Верещук написала в четверг, 16 февраля, в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в городе, по последним данным, остаются шесть тысяч гражданских.

"Когда вы остаетесь в городе, то подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами. Кроме того, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, Нацполиция, волонтеры). И также вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны, поскольку они вынуждены постоянно заботиться о вашей безопасности", - пишет Верещук.

Напомним, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды в очередной раз попали по жилому кварталу города. Вследствие атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также повреждены многие жилые дома.

Ранее мы публиковали фото разрушенного здания горсовета Бахмута.