Бои в Бахмуте Донецкой области приближаются к юго-западной части города. Данные об этом поступают из украинских и российских источников.

Так, украинский командир с позывным Мадьяр предупреждает журналистов, что в район "Самолет" в Бахмуте ездить нельзя. По его словам, это стало опасным.

"Самолет" - район в юго-западной части Бахмута при выезде в сторону Константиновки и недалеко от дороги на Часов Яр через Артемовское, которая наряду с северной дорогой Бахмут - Славянск является основной артерией снабжения города. Район так называют из-за местной достопримечательности - памятника самолету.

Ранее сегодня ЧВК "Вагнер" сообщала, что ее подразделения приближаются к району "Самолета". Были видео, как эту местность обстреливают из РСЗО.

Напомним, по словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, основные усилия в районе Бахмута российские войска сейчас прилагают на севере - со стороны Соледара.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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