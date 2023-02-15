Основные усилия в районе Бахмута российские войска сейчас прилагают на севере - со стороны Соледара.

Об этом сообщил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, в районе трассы Константиновка - Бахмут армия РФ была вынуждена отойти и поэтому перегруппировывается, чтобы усилить давление с северной стороны Бахмута.

Напомним, заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко заявил, что украинские войска не собираются сдавать россиянам Бахмут, в городе организована многоэшелонированная оборона.

Ранее мы писали, что, по данным украинской разведки, РФ торопится с захватом Бахмута и Угледара, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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