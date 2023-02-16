Пять человек погибли и девять ранены из-за обстрела Бахмута в Донецкой области. В связи с обстрелом открыты уголовные производства.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды в очередной раз попали по жилому кварталу города. Вследствие атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также повреждены многие жилые дома.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 стать 438 УК Украины).

Пока противник продолжает обстреливать город.

Ранее мы публиковали фото разрушенного здания горсовета Бахмута.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что прогнозируемое российское наступление уже началось.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал украинский президент.